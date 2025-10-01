徳島大学は、技術的な難しさからこれまで広がりが限られていた「コンポジットレジン修復」という歯科治療について、デジタル技術を活用することで国内外への普及を目指しています。これは、徳島大学大学院の保坂啓一教授が、定例の記者会見で発表しました。国内外への普及を目指すのは、白いつめものを接着する歯科治療「コンポジットレジン修復」における、デジタル技術の活用です。この治療は、虫歯治療などの際に歯を削る量を抑