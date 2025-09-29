自民党総裁選に立候補した５氏が２８日、ニコニコニュースなどで配信された中高生との討論会「【自民党総裁選２０２５】総裁候補ｖｓ中高生『日本の未来』討論会」に参加した。高校３年生の男子生徒が、小泉進次郎氏にステマ問題について「民主主義を揺るがしかねない事態」と厳しく斬りこんだが、小泉氏の回答が２７日以来、釈明の場で繰り返している「定型文」だったことで、ネットが「ダメだこりゃ」「悲報」と荒れている。