秋の味覚「キノコ」。ダイエットカウンセラーで食生活アドバイザーの資格をもつ料理研究家・おにゃさんによると、キノコを食べるときは一緒に「発酵食品」をとることがおすすめなのだそう。そこで今回はおにゃさんに、食事のシーンごとにキノコを使った料理を教えてもらいました。キノコ×発酵食品で体を整える食欲の秋。スーパーに並ぶキノコや、昔から日本の食卓にある発酵食品は、どちらも腸を整える食材として知られています。