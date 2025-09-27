元乃木坂46で女優・堀未央奈（28）が27日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し「好きな異性のタイプ」について語った。ファンから「好きな異性のタイプは?」と質問されると、堀は「面白い（人）!とにかく面白くて、会いたいとか好きとかっていうのは、全然言葉で簡単に言えると思うんですけど。実際に向こうが会いに来るかどうか」と返す。また「“ちゃんと好き”っていう気持ちを行動で表すかどうかなので、言葉よりも私