雑誌『GetNavi（ゲットナビ）』の8月号が発売。 今月号のスペシャル2大インタビューには、堀未央奈さん、加藤史帆さんが登場！   まとめてチェック！ 2025年上半期Bestヒット＆下半期Nextヒット 2025年も折り返し地点を迎えたいま、私たちの暮らしを彩った数々のヒット商品やトレンドを振り返りつつ、これから訪れる下半期のホープを徹底予測！ エンタメから家電、デジタル、フード、日用品、レジャー・施設、乗り物まで、各