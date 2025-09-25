9月24日に閉会日を迎えた徳島市議会9月定例会は、百条委員会に関する追加提案をめぐり、開会が8時間以上遅れましたが、午後7時すぎ一般会計補正予算案などを可決して閉会しました。24日の徳島市議会は、生活保護費の国庫負担金を過大請求していた問題で、百条委員会での調査の項目を追加する議案をめぐり、本会議の開会が8時間以上遅れました。議案を提出した誠和会の井上武議員が「百条委員会の調査事項は過大請求に至る経緯のみ