年齢を重ねると、顔のむくみがとれにくかったり、首や肩が疲れやすくなることも。そこで、首や肩コリ、顔のたるみをリセットする「胸鎖乳突筋のほぐし方」をご紹介。美容整体師として活躍するうちやま先生。にお聞きしました。胸鎖乳突筋をもむストレッチ胸鎖乳突筋をつかんでほぐします。コリがひどいとつかみにくいので、「押す」「伸ばす」のあとに行って。【写真】胸鎖乳突筋をつかむ位置●1：耳の下の胸鎖乳突筋をつかむ姿勢