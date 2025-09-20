毎日の食事、できればしっかり味わって食べたいですよね。栃木県の益子で55歳から69歳までカフェ「猫車」を営み、現在はひとり暮らしをしている信田良枝さん（70代）もそのひとり。今回は、日々食事の時間を大切にしている信田さんが実際に食べているものや、食事の習慣で意識をしていることについて教えてもらいました。※ この記事は『77歳 365日の紡ぎ方: 益子暮らし、元カフェ店主 信田良枝さんの居場所 』（主婦と生活社）よ