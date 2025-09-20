「寝室＝休む場所」と分かってはいるのに、ついものを置きたくなる。お気に入りの雑貨や収納を増やした結果、ホコリや掃除の悩みがつきまとい、逆に心が落ち着かない。そんな矛盾を感じている方も多いのではないでしょうか。今回は、整理収納アドバイザーのまなぷうさんの寝室を最小限のもので心地よく過ごす3つのコツをご紹介します。寝室を「眠るだけの空間」に見直し以前の私は、寝室に小さなシェルフを置き、好きな雑貨や写真