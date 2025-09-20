「寝室＝休む場所」と分かってはいるのに、ついものを置きたくなる。お気に入りの雑貨や収納を増やした結果、ホコリや掃除の悩みがつきまとい、逆に心が落ち着かない。そんな矛盾を感じている方も多いのではないでしょうか。今回は、整理収納アドバイザーのまなぷうさんの寝室を最小限のもので心地よく過ごす3つのコツをご紹介します。

寝室を「眠るだけの空間」に見直し

以前の私は、寝室に小さなシェルフを置き、好きな雑貨や写真を飾っていました。眠る前にそれらをながめるのが好きで、「お気に入りに囲まれながら眠ると気持ちが落ち着く」と思っていたのです。

でも、気がつくとシェルフの上はホコリだらけ…。小物が多ければ多いほど掃除も大変で、片付けや掃除をあと回しにすると、ますます居心地の悪い空間になっていきました。

寝室は本来「休むための場所」なのに、どこか落ち着かない。そんな矛盾を抱えていたのです。そこで思いきって、寝室を「眠るだけの空間」に見直しました。

残したのは布団と枕、掛布団だけ。最初は「以前に比べてなんだか殺風景かも…？」と思いましたが、実際に過ごしてみると、心がスッと落ち着いていくのを感じました。ものが減っただけで、空気が澄んでいるように思えるのです。

夜は視界に余計なものがないので自然と眠りに入り、朝はすっきりと目覚められるようになりました。寝室に入ると気持ちがリセットされる感覚があり、「休む場所はシンプルでいい」と気づかされました。

置くものは最低限でも十分。かかる手間も減った

わが家の寝室には、ベッドはありません。敷いてあるのは、たった3枚の布団。そこに家族4人で並んで眠っています。

子どもが小さいうちは問題なかったのですが、成長とともに体が大きくなり、夜はだんだん布団の上がぎゅうぎゅうに。誰かの布団に足がはみ出したり、布団を取り合ったりすることもあります。

大きなベッドを買ってしまえば解決するかもしれませんが、布団には布団のよさがあります。起床後にはたためるので、昼間は広い空間が子どもの遊び場に早変わり。限られた住まいのなかで、布団を選んだからこそ叶えられる“余白”に。

そんな暮らしの中で気づいたのは、「寝室は最低限でも十分」ということ。ものが少ない方が、むしろ心地よく感じられるようになりました。

棚や雑貨を置くと、どうしてもホコリがたまりやすく、掃除の手間も増えてしまいます。寝室は1日のうちで長い時間を過ごす場所。だからこそ清潔さが大切です。ものを置かないようにするだけで、ホコリの発生がぐっと減り、掃除は床をサッとふくだけですむようになりました。

わが家の寝室に置いてあるのは、寝具のほかに、充電器・リモコン・防災電球・消臭スプレー。ものを必要最小限にすることで、結果として空気が澄んで感じられ、ぐっすり眠れる環境に近づいた気がします。

シーツや布団…洗うものを最小限にした

シーツ・カバー・枕カバーといった布物は、意外と洗濯の負担になりがちです。

私は敷きパットをシーツ代わりに使うようにしました。厚みも少なく扱いやすいので、気軽に洗えてすぐ乾きます。布類が減ると洗濯の回数や手間が減り、いつも清潔に保てるので、寝心地のよさも自然とアップします。

少ないものでも“不安”にならないためには？

一方で、ものを減らすときに気をつけたいのが「快適さや安心感まで削らないこと」です。私の場合は、防災用の電球を常備して、停電時でも安心できるようにしました。また、布団やカーテンに使える消臭スプレーも寝室に置いています。

置いているものは少なくても、清潔さや防災といった安心の備えはきちんと整えておく。そうすることで、“最小限でも不安のない暮らし”が実現できました。

「飾る楽しみ」は部屋も華やかになり、一時的に満たされますよね。しかし、私にとって本当に大切だったのは「安心して眠れること」だったんです。寝室をシンプルに整えたことで、ものだけでなく心のざわつきまで手放せたように思います。