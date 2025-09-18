片付けたいけれど、「思い出があるから」「いつか使うかも」といった気持ちから、ものを捨てられずに悩んでいる人も多いのではないでしょうか。「無理に捨てなくても大丈夫！ 」と話すのは「汚部屋さん大歓迎」のハウスキーパーとして活動する、クリンネスト1級のななだよさん。今回は、「捨てなくてもOK」な片付け術を4つ紹介していただきます。1：ものを「移動させるだけ」でも整う片付けというと「捨てる」「減らす」といったこ