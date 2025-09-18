片付けたいけれど、「思い出があるから」「いつか使うかも」といった気持ちから、ものを捨てられずに悩んでいる人も多いのではないでしょうか。「無理に捨てなくても大丈夫！ 」と話すのは「汚部屋さん大歓迎」のハウスキーパーとして活動する、クリンネスト1級のななだよさん。今回は、「捨てなくてもOK」な片付け術を4つ紹介していただきます。

1：ものを「移動させるだけ」でも整う

片付けというと「捨てる」「減らす」といったことを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。じつは、そこから取りかからなくても大丈夫。片づけは、もっと気軽に始められるのです。

【実際の写真】片付け名人が活用する「保留ボックス」

・「捨てる」のではなく「元に戻す」

・床にあるものを、テーブルや棚の上に移動させる

・子どもに持ち物を処分していいか聞く

このように、ものを「移動させる」ことを中心に片付けを始めると、短時間でも気持ちの面でグッとラクになるはず。少しずつ空間が整っていく感覚を楽しみながら、次のステップにつなげていきましょう！

2：「期限ぎれのもの」で捨てることに慣れる

「片付け＝捨てること」と考えると、なかなか決断が難しいものです。そんなときは、食品や化粧品など、消費期限や使用期限が過ぎているものから捨ててみましょう。私は、こうすることで、ものを「手放す」ということに慣れることができました。

上段や棚の奥にあるものは意外と見落としやすいので要注意です。私自身、こまめにチェックしているつもりでも、調味料が3本も期限ぎれになっていたことがありました。

「期限ぎれのものがこんなところにあったんだ！」という小さな発見が、「片付けが進んでいる」という達成感が得ることにつながると思います。

片付けがうまくいくコツのひとつは、使用頻度に合わせて「収納場所」を変えることです。こうすることで、驚くほどものの出し入れがラクになりました。私は、「毎日使う＝1軍」、「週に1回程度＝2軍」、「ほとんど使わない＝3軍」といった具合に分けています。

洗面所で使うアイテムを例に出すと、1軍は鏡の収納の中に、3軍はボックスにまとめて引き出しの中へ。このように置き場所を分けておくと、取り出すときも片付けるときもスムーズです。

手放すことに抵抗がある方でも、この方法なら負担なく整理を進められると思います。

4：捨てるか迷うものは「保留ボックス」へ

片付けをしていると、「これは捨てるべきか、残すべきか…」と迷うものが出てくると思います。そんなときに便利なのが「保留ボックス」。捨てるか迷ったものを入れておく箱（袋でもOK）をつくっておくのがおすすめです。

保留ボックスの中身は、1〜3か月後に見直すと、「やっぱり必要なかった」と自然に手放せるものが出てきます。とくに、3か月間なくても困らなかった日用品は、手放す候補にしやすいです。

「今すぐ捨てなきゃ」と思うと片づけは苦しくなりますが、こうして時間を味方につけると気持ちがとてもラクになります。

空間を整えることから始めて、無理なく片付けを

片付けといえば「捨てることができなければ進まない」と思いがちですが、私はそうではないと思っています。「捨てられない自分」を責める必要はないのです。

無理にものを手放そうとしなくても、たとえばテーブルの上をスッキリさせるだけでも視界が広がり、気持ちも軽くなる。こうした小さな一歩の積み重ねが、結果として大きな変化につながると考えています。

片付けは「完璧にやらなきゃ」と思うと苦しくなることも。でも、ほんの少し動くだけで、確実に暮らしは変わっていくと思います。大切なのは「できたこと」に目を向けて、自分を認めてあげることではないでしょうか。

今回ご紹介した片付け術のような小さな一歩を積み重ねているうちに、心地よい空間ができあがっていくはず。そして、そこに身をおく自分を大切にしてあげてほしいです。