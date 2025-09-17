8月、いしかわ動物園のオオカンガルーに、赤ちゃんが次々と誕生しました。赤ちゃんの誕生が確認されたのは、約4年ぶりです。 いしかわ動物園によりますと、8月15日と19日に、2頭のメスのオオカンガルーのお腹の袋から、赤ちゃんが顔を出しているのが確認されました。健康状態は良好で、赤ちゃんは袋から顔や足を出している時間が、増えてきているということです。 袋の中で過ごしている赤ちゃんが、地面に降りる