健康パン専門家のむらまつさき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【注意】全粒粉のパンは体にいいの！？実は…」と題した動画にて、全粒粉パンへの健康イメージに警鐘を鳴らした。動画では、パン好きの視聴者がより健康的な選択を求めて「小麦のパンが体に悪いと聞いたので全粒粉のパンに切り替えようと思います」などと相談を寄せてくることが増えたことを紹介しつつ、「そのような人が陥りがちな大きなミス」をわかりやす