ＷＥリーグ・大宮アルディージャＶＥＮＴＵＳに所属する仲田歩夢が９日、インスタグラムを更新。「最近の休日」と記し、オフショットを投稿した。黒のノースリーブにジーンズの私服姿で、アサイーボウルを手にポーズ。「試合のあとそのまま連休だったので、、ずっとしたかった広島観光ごはんも美味しいし、人も本当にあったかい！行きたかった宮島にも行けて大満足でした」とつづった。広島・宮島観光を楽しむ写真も添え