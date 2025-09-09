◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」武豊騎手はしばしば「天才」と称される。前人未到の記録、卓越した騎乗技術、５６歳でも第一線に立つバイタリティー…。どこを取っても確かに天才だが、記者として感じるのは「言葉の天才」ということだ。語録と書くと大げさだが、これまでの取材で印象的な言葉を挙げていきたい。私が生まれたのは９８年７月。武豊騎手がスペシャルウィークで日本ダービーを初制覇した年だ。そのことを伝