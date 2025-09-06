暑い季節にたくさん汗をかくと、毎日髪を洗っていても頭皮の蒸れやかゆさを感じることはありませんか。そんな不快指数が高い日でもご機嫌に過ごせる「頭皮のごほうびケア」をご紹介。元祖節約主婦として知られ、カウンセラーとしても活躍する若松美穂さん（50代）に伺いました。頭皮ケアで、自分自身をいたわる暮らしに北から南まで、日本じゅうが暑くてお疲れの方も増えていると思います。毎日「暑い・疲れた」という単語を繰り返