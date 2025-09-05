北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長と中国の習近平国家主席が4日、首脳会談を開き、揺らいでいた両国関係を復元した。この日午後6時ごろ（現地時間）北京人民大会堂で夕食を兼ねて2時間ほど行われた朝中首脳会談は、2019年6月の平壌（ピョンヤン）会談以来およそ6年ぶりだった。会談で3日間の訪中日程を終えた金委員長の一行はこの日午後10時、北京駅で専用列車を乗って帰途に就いた。両国はウクライナ戦争でしばらく疎