9月4日未明に熱帯低気圧から変わった「台風15号」は、県内には5日朝から昼前に最も接近する見込みです。4日夕方から5日の朝にかけては、線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。台風15号は、種子島の南を1時間に約30キロの速さで北に進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。県内には、5日朝から昼前に最