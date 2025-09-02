県庁前に、多くのプレジャーボートが係留されているケンチョピア。水の都・徳島を象徴する景観として、県民にはおなじみですよね。しかし、このケンチョピア、実は移転することが決まっていて、それなのに移転先が決まらないままなんです。一体どういうことなのか。現状を取材しました。徳島市には、吉野川をはじめ大小134もの河川が流れています。なかでも、県庁前の新町川には、何艇ものプレジャーボー