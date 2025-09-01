»Í¹ñÊüÁ÷¥é¥¸¥ª¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡ÖFM¶É¡×¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¡ÖAMÊüÁ÷¡×¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë¤¹¤Ù¤ÆµÙ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Í¹ñÊüÁ÷¥é¥¸¥ª¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÌ±Êü¥é¥¸¥ª¶É¤È¤È¤â¤Ë¡¢2028Ç¯½©¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖFM¶É¡×¤ØÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡ÖAM¡×¤È¡ÖFM¡×¤ÎÎ¾Êý¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢ÁíÌ³¾Ê¤ÎÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤Ë´ð¤Å¤­¡ÖAMÊüÁ÷¡×¤òµÙ»ß¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ4¤Ä¤ÎÁ÷¿®½ê¤Î¡ÖAMÊüÁ÷¡×¡á1