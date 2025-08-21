キャンディショップの「PAPABUBBLE」より、アニメ『おジャ魔女どれみ』をモチーフにしたキャンディやグミが登場！5年ぶりの復刻デザインも楽しめる、 ”魔法” 感たっぷりのカラフルスイーツを召し上がれ。☆魔法がかかったようにカラフルで可愛いキャンディ＆グミをチェック！（写真9点）＞＞＞Craft Candy Theater「PAPABUBBLE（パパブブレ）」より、TVアニメ『おジャ魔女どれみ』とコラボレーションしたキャンディ・グミのシ