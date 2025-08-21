【おジャ魔女どれみ】PAPABUBBLEにキャンディ＆グミがやってくる♪
キャンディショップの「PAPABUBBLE」より、アニメ『おジャ魔女どれみ』をモチーフにしたキャンディやグミが登場！ 5年ぶりの復刻デザインも楽しめる、 ”魔法” 感たっぷりのカラフルスイーツを召し上がれ。
☆魔法がかかったようにカラフルで可愛いキャンディ＆グミをチェック！（写真9点）＞＞＞
Craft Candy Theater「PAPABUBBLE（パパブブレ）」より、TVアニメ『おジャ魔女どれみ』とコラボレーションしたキャンディ・グミのシリーズが登場する。
2020年に公開された「おジャ魔女どれみ」20周年記念作品『魔女見習いをさがして』とのコラボレーションから5年。アニメ放映25周年を記念し、再び夢のコラボレーションが実現！
当時人気を博したデザインは、復刻柄として再登場。さらに新作柄も加わり、より一層華やかなキャンディに仕上がってます♪
見習いタップやマジョリカ、魔女帽など、ファンにはおなじみのモチーフをキャンディで繊細に表現。
今回新たに仲間入りした「ハナちゃん」の魔女帽キャンディは、ハナちゃんの大好物であるプリンフレーバーで登場する。
さらに、枕型キャンディは、どれみ・はづき・あいこ・おんぷ・ももこ・ハナの6人を象徴するカラーで構成。
みんなで協力して呪文を唱える ”マジカルステージ” をイメージしたデザインに注目！
ラズベリーフレーバーは、作中の印象的なスイーツ「愛しのトゥルビヨン」から着想を得た特別な味わいとなっているので、ぜひご賞味あれ。
8月21日（木）よりパパブブレ公式サイトにて予約受け付け開始、8月28日（木）より全国店舗にて数量限定でお取り扱いされる。
※東映アニメーション（株）との商品化契約に基づき、株式会社 PAPABUBBLE JAPAN が企画・制作した商品です。
LE JAPAN が企画・制作した商品です。
