「I'm Doraemonシリーズ」から、ドラえもんのお誕生日を記念した特別なアイテムが登場！みんなにお祝いしてもらってとっても幸せそうなドラちゃんに癒やされよう。☆お誕生日デザインが可愛い「I'm Doraemon」シリーズ新作イメージをチェック！（写真11点）＞＞＞「I'm Doraemonシリーズ」から、ドラえもんのお誕生日（9月3日）を記念したスペシャルなグッズがポップアップストア＆オンラインストアにやってきます♪ドラえもんの