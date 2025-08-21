【I′m Doraemon】ハッピーバースデー☆ケーキにご満悦のクッションや雑貨がてんこもり♪
「I'm Doraemonシリーズ」から、ドラえもんのお誕生日を記念した特別なアイテムが登場！ みんなにお祝いしてもらってとっても幸せそうなドラちゃんに癒やされよう。
☆お誕生日デザインが可愛い「I'm Doraemon」シリーズ新作イメージをチェック！（写真11点）＞＞＞
「I'm Doraemonシリーズ」から、ドラえもんのお誕生日（9月3日）を記念したスペシャルなグッズがポップアップストア＆オンラインストアにやってきます♪
ドラえもんのお誕生日にあわせて心くすぐるアイテムを多数ご用意。
大きなケーキをバックに元気いっぱいのドラえもんの姿が可愛らしい「背景アクリルスタンド」や、ゴールドメッキとお誕生日限定デザインの台紙で、より特別感UPした「メタルキーリング」、お部屋でのリラックスタイムにぴったりのもちもち感、どら焼きケーキにご満悦のイラストが可愛い「クッション」も！
そのほか、これからのシーズンにもぴったりのジャガードのニット素材がキュートな「ニットバッグ」や、アクリルマグネット、マグカップやクリアファイル、ドラえもんフェイスの刺繍のワンポイントが可愛いハンドタオルやホログラムステッカーなど豊富なラインナップで『ドラえもん』のお誕生日グッズをお楽しみいただけます♪
さらに、ご購入金額に応じたノベルティもご用意。
お会計3000円（税込）以上のご購入の方にはコルクコースター、6000円（税込）以上の方にはスペシャルなバースデーデザインのショッパーをプレゼント！
ノベルティの対象店舗はニュウマン新宿、テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES、岡山一番街、タカシマヤゲートタワーモール、オンラインストアとなっています。
この機会にぜひ、お近くのポップアップストアやオンラインストアをチェックしてみてね。
