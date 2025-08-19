中高生らが県の課題解決へ提案をおこなう「阿波っ子未来会議」が8月19日、県議会議場で開かれました。（阿波っ子未来会議・鈴木あやめさん（大学2年））「藍場浜公園で、夏には泥んこ大会や水遊び」「冬にはスケートリンクや人工雪のような、季節を感じられる体験型イベントの開催を提案します」県へ提案をおこなったのは、県内の中学2年から大学4年のメンバーでつくる「阿波っ子未来会議」の21人です。メンバー