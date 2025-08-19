中高生らが県の課題解決へ提案をおこなう「阿波っ子未来会議」が8月19日、県議会議場で開かれました。



（阿波っ子未来会議・鈴木あやめさん（大学2年））

「藍場浜公園で、夏には泥んこ大会や水遊び」

「冬にはスケートリンクや人工雪のような、季節を感じられる体験型イベントの開催を提案します」



県へ提案をおこなったのは、県内の中学2年から大学4年のメンバーでつくる「阿波っ子未来会議」の21人です。





メンバーらは2025年3月から、子どもが将来健やかに過ごせる社会を目指し、県のさまざまな課題解決に向けた提案をまとめてきました。19日は知事や県各部局の幹部に、親子や若者向けイベントの開催や徳島駅前の活性化など、5つの議題について提案しました。（阿波っ子未来会議・西山実咲さん（高1））「駅前における、若者が気軽に寄れる居場所づくりを提案します」「たとえば、とくぎんトモニプラザのロビーにはフリースペースがあるが、多くの学生で非常に混雑していて、ニーズの高さを感じる」「駅前に、もっとこのような居場所があってほしい」（阿波っ子未来会議・小川嘉也さん（中3））「駅前の各施設が一体となり、歩いて周れる魅力ある街づくりについてどう進めるのか、考えを聞かせてください」（志田敏郎 副知事）「駅前において、どこの施設やどのスペースが多く利用することが考えられるのか」「どの程度の料金が子どもたちに妥当なのか、こうした点を関係団体と連携しながら、具体的に検討を進めていきたい」（阿波っ子未来会議・栗林さくらさん（高3））「今後の施策にその意見を反映してくれることで、子ども、若者が社会の一員として貢献することを実感でき」「施策の実現につながる環境づくりを、将来にわたって継続して進めることを提言します」（議長）「ご賛成の子ども委員の方は、ご起立をお願いします」「起立全員であります」（阿波っ子未来会議・近藤くるみさん（高1））「議台に立つ前はすごく緊張したが、家でも練習したので、みんなの意見をちゃんと伝えられた」県では2025年度から5年間かけ、子どもが幸せに過ごせる社会の実現を目指した「県こども計画」に取り組んでいて、今回の提案は、今後、県の2026年度当初予算化へ向け議論が深められます。