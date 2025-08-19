リーズ所属のMF田中碧が18日、プレミアリーグ開幕戦エバートン戦に先発出場し、フットボールの母国最高峰の舞台で記念すべき初出場を飾った。イギリス『BBC』の採点では田中に両チームを通じて最高点の7.94点をつけ、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出。また『ジ・アスレティック』の投票でも最高評価を勝ち取っている。鮮烈なプレミアリーグデビューだった。昨季は4-3-3のアンカーを務めていた田中だが、今季はインサイドハ