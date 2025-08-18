テレビアニメ『SPY×FAMILY』を題材にしたミニチュアサイズのフィギュアが付属する「『SPY×FAMILY』みんなのばとるにつかうやつこれくしょん」が、10月3日（金）より、全国の「ローソン」店舗およびHMV＆BOOKS online限定で発売される。【写真】「アーニャのびーむでるやつ」、「ボンドのおてて」も！全8種類一覧■全8種類をコンプリート今回登場するのは、作中に登場する武器をモチーフにしたフィギュア全8種類をまとめた