14人が死傷した、徳島自動車道での高速バスとトラックによる衝突事故から8月14日で、ちょうど1か月です。バスのフロントガラスを突き破ったクレーンは、トラックに不適切な状態で格納されていた可能性があることが、捜査関係者への取材で分かりました。7月14日、阿波市市場町の徳島自動車道で、高速バスとトラックが正面衝突する事故があり、2人が死亡、12人が重軽傷を負いました。トラックは、車体に小型クレーンを搭