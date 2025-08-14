人気ロックバンド「ONE OK ROCK」の結成20周年記念ツアーが、8月16日と17日の2日間、大分市のクラサスドーム大分で開幕します。大分を皮切りに全国4か所を巡るスタジアムツアーで、九州唯一の公演となる両日は合わせて8万8000人を動員予定。15年ぶりのドーム大型ライブとなり、市内の宿泊施設が満室になるなど経済効果をもたらす一方、過去の大渋滞を教訓に交通対策も強化されます。 【写真を見る】ONE O