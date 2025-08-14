1923年4月19日生まれ裏千家の前15代家元で、茶道家として初めて文化勲章を受章した裏千家大宗匠・千玄室（せん・げんしつ）さんが2025年8月14日、死去していたことが明らかになった。102歳だった。特攻隊の生き残りで、茶の精神を世界に伝えることで、平和への思いを広げることに力を尽くした。日本・国連ユネスコ親善大使など多数の公職や名誉職があり、「文化大使」としても活躍した。姉は冠婚葬祭評論家の故・塩月弥栄子さん。