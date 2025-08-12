ラミネートベニアは歯の表面に薄いセラミック板を貼り付けて、歯の色や形を改善する治療法です。短期間で美しい歯を手に入れることができ、多くの方に選ばれている審美治療の一つです。 しかし、「ラミネートベニアはすぐに取れてしまうのではないか」「どのくらい長持ちするのか」などの疑問を持つ方も多いでしょう。 本記事では、ラミネートベニアが取れる原因や対処法、長持ちさせるための方法などを詳しく