「AI」×「お絵描き」×「ノベル」という新たなゲーム性を表現した新作ゲーム『愛よさらば(A FAREWELL TO AI)』の無料版配信が8月8日に決定した。iOS(iPhone/iPad推奨)向け作品で、AppStoreで予約が可能になっている。本作はインディーゲームイベント「BitSummit the 13th Summer of Yokai」において「メディアハイライトアワード ガジェット通信賞」を受賞したタイトルで、今後のプロジェクト存続をかけて「Campfire」でのク