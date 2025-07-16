°¤Æî»Ô¤¬»Ô¤ÎÃù¶â¤ò»È¤Ã¤ÆºÄ·ô¤ò²á¾ê¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢»Ô¤Ï7·î16Æü¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ººÊó¹ð¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤á¤È¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¤Æî»Ô¤Ï¡¢»Ô¤ÎÃù¶â¤Ç¤¢¤ë´ð¶â¤ÇºÄ·ô¤ò²á¾ê¤Ë¹ØÆþ¤·¡¢¸½¶âÉÔÂ­¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¸¶°øµæÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢6·î¤ËÄ´ººÊó¹ð½ñ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ»Ô¤Ï16Æü¡¢Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Èº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¼õ¤±»ß¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉ½¸¶