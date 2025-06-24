¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤¬Ä®ÅÄ¹À¼ù¤Ë¶½Ì£¥È¥ë¥³1Éô¤ÎÌ¾Ìç¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó=¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡Ê¥æ¥Ë¥ª¥óSG¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTakvim¡×¤Ï¡Ö27ºÐ¤ÎDF¤¬¥ì¡¼¥À¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Íèµ¨¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤òÌÜ»Ø¤¹¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ï¼éÈ÷¤Î¶¯²½¤È¤·¤Æ¡¢º¸¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤È¹â¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Äº¸Íø¤­¤ÎÄ®ÅÄ¤Ë