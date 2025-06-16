原点回帰のROXが話題にトヨタの米国法人は2025年4月18日、現地で開催された「ニューヨークオートショー2025」にて、「ランドクルーザーROX」というコンセプトカーを出展しました。このクルマについて、日本国内でもSNSなどに反響が寄せられています。旧車スタイルのカクカクSUV！【画像】超カッコイイ！ トヨタ斬新「ランドクルーザー」を画像で見る（66枚）ランドクルーザーROXは、「ランドクルーザー（日本名：ランドク