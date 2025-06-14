´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°£±Éô¡¦Âè11Àá¡£ÌÀ¼£Âç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÃÞÇÈÂç¤Ë£°¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¡¢2023Ç¯11·î¤Î´ØÅì£±Éô¡¦ºÇ½ªÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡££±Ç¯È¾¤ÎÌµÇÔµ­Ï¿¤ò»ß¤á¤é¤ì¤¿»î¹ç¸å¡¢£´Ç¯À¸¤¿¤Á¤ÏÀ¾¤¬µÖ¤ÎÊÒ¶ù¤ÇÄ¹»þ´Ö¤ËÅÏ¤ë¶ÛµÞ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ë»Ñ¤ò¸½¤ï¤·¤¿ÎÓÀ²¸Ê¤ËÏÃ¤ò¿Ö¤¯¤È¡¢¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¤³¤¦¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¡ÖÌÀ¼£¤È¤·¤Æ¡¢£´Ç¯À¸¤È¤·¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉé¤±¤Ï·è¤·¤Æ¶öÁ³