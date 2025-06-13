「あのバーで出てくる丸い氷、家でも作れたら楽しそう！」と思い立った筆者。子どもと一緒に楽しめそうだし、見た目にも涼しげでいいかも。そんなノリで選んだのが『HONYAO アイスボールメーカー』。実際に使ってみたら、思ったより手軽に“お店っぽさ”が演出できたので、その体験をレビューする。【画像】ひとくち飲む前に、まず眺めたい…「お茶でもウィスキー気分？」“丸い氷”で家ドリンクが変わった■憧れのバー氷、家で