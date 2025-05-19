Image: Daniëlle Futselaar / artsource.nl 始まりがあるものには終わりがある、ということですね。いまから約138億年前に、小さいながらも密度の高い火の玉から、天の川銀河を含む無数の銀河を抱える広大な宇宙が誕生しました。永遠に存在しそうなイメージがあるこの宇宙ですが、最近の研究によると、科学者がこれまで考えていたよりもはるかに速いスピードで終わりへと向かっているそ