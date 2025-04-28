食楽web ●虎ノ門ヒルズで4月18日より、『デザインあ展neo』が開幕しました。注目の展示の見どころをまとめました。 累計116万人を動員した「デザインあ展」が、新たなテーマとともに「デザインあ展neo」として、虎ノ門ヒルズ「TOKYO NODE」にて開催しています。 会場となったTOKYO NODEが持つ、約1,500平米、高さ15メートルの空間を目いっぱい使って、頭で考え、からだで感じる体験型展示を作り上げています。