｛ 2025年4月28日〜5月4日の運勢 ｝大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。⾃分のうさぎタイプを知る誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢背すじがシャンと伸びる意識向上のとき。納得できるやり方を探してうれしいニュースが飛び込んできたり、新しい習慣ができたりして、自然にあ