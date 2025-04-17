ロッテは17日、18日(金)12時00分から小島和哉投手、種市篤暉投手、藤原恭大外野手、石川慎吾外野手、和田康士朗外野手がプロデュースしたオリジナル香水の販売を開始すると発表した。対象5選手に普段使用している香水や好きな香りなどのアンケートを実施し、回答をもとに調香師が香りを調合して選手の好みが反映された香水となっている。また、4月22 日(火)13時00分よりマリーンズストア ミュージアム店でも販売を開始する。▼