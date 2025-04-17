「ご自分の考えをしっかりとお持ちになりながら、ゆったりと他人を許容することのできる広さを持っておられるところや、物事に誠実でいらっしゃるというところでしょうか」上皇ご夫妻の長女・黒田清子さんが’05年11月に夫・慶樹さんと結婚してから、今年で20周年を迎える。’04年12月に行われた婚約会見では、慶樹さんの“惹かれたところ”について、清子さんは冒頭のように語っていた。慎ましい伴侶の人柄は、結婚当初から今も変