X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤¢¤ë¾ì½ê¤ÎÌëºù¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢2025Ç¯3·î17Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎAyuMi¡Ê¡÷a_yumi0425¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿1Ëç¡£¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ºùÊÂÌÚ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç½¼Ê¬¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¤À¤¬......¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢ºù¤Î²Ö¤¬Ìë¶õ¤ò¥Ï¡¼¥È¤Î·Á¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ªºù¤ÎÌÚ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥Ï¡¼¥È¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¯¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤À¡£¤³¤ì¡¢°ìÂÎ¤É¤³¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¡©J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ­¼Ô¤Ï18Æü¡¢AyuMi¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£