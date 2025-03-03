3月2日にXを更新した元TOKIO山口達也。近年は飲酒運転防止をめぐる講演活動に勤しんでいるが、彼が投稿した“たったひと言”の内容に冷ややかな声が相次いでいる。【写真】「かまってちゃんすぎる」山口達也の“ヤバい”投稿にドン引き唐突な「ヤバい」投稿山口といえば、2018年の女子高生に対する強制わいせつ事件をはじめとする出来事のイメージが尾を引いている人も多いはず。報道によれば、自宅で女子高生に無理やりキス