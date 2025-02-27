船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は２月26日に行なわれたU-20アジアカップの準決勝で、オーストラリアと対戦。０−２で敗れ、決勝進出を逃した。49分に先制された日本は、67分にも被弾。１点も返せずにタイムアップを迎えた。日本の敗退は海外でも注目を集めている。開催国の中国や韓国のファンからは次のような声が上った。【画像】華やかなコスチュームでエール！ 大会を彩る韓国女子サポを特集！「日本が負けるとは予想