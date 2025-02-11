サッカー界では試合中に心停止を起こすアクシデントが度々発生している。そうしたなか、スペインの首都マドリッドの緊急情報局は、9日に公式SNSでこんな発信をしていた。「試合で審判をしていた若い男性が心停止に陥った。選手たちは救急隊が到着するまでCPR（心肺蘇生法）を続け、AED（自動体外式除細動器）を使って、脈拍と意識を取り戻すことができた。みなさんを祝福する！」日本の国民的ヒーローも…「あまりに引退が早すぎた