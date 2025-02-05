「入ったフジテレビが『女子アナ』というね、他局と違って女性アナウンサーとは言わないんですよ。『フジの女子アナはキャバ嬢だから』と。『だからアナウンサーじゃなくてアナでいい』と。『女性じゃなくて女子でいい』と。接待要員として囲っているという脈々とした文化がある」こう語ったのは、元フジテレビアナウンサー・長谷川豊氏（49）。2月1日に更新された実業家・堀江貴文氏（52）のYouTubeチャンネルに登場し、’13年4月