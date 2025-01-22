公益財団法人 福島イノベーション・コースト構想推進機構は、2025年1月 21日(火)に東京都内で「福島ロボットテストフィールド（RTF、ロボテス）」をテーマにメディア発表会を開催した。RTFは福島の新たな産業基盤構築を目指す「福島イノベーション・コースト構想」に基づき「陸・海・空のフィールドロボット」の日本最大級の開発実証拠点として整備され、2020年3月に全面開所した。以来、５年の間に敷地内実証件数は1,100 件を超え